Serbia-Kosovo: portavoce Ue, il 27 febbraio incontro con rappresentanti a Bruxelles

- Il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, ha confermato che il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra il Kosovo e la Serbia, Miroslav Lajcak, ha in programma di incontrare i rappresentanti di Kosovo e Serbia il 27 febbraio a Bruxelles. Nel corso dell’incontro sarà discussa la questione delle transazioni in dinari. Secondo quanto riferiscono i media albanesi l’invito di Lajcak a Pristina e Belgrado segue gli incontri che il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha tenuto a Monaco con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti e con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Non è ancora chiaro chi rappresenterà i due Paesi all’incontro. L’Unione europea “sta cercando di trovare una soluzione a un problema creato da una decisione presa unilateralmente” e che “non è stata comunicata con il dovuto preavviso popolazione”, ha detto Stano. (Alt)