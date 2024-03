Speciale difesa: Romania-Austria, incontro tra ministri Difesa, focus su sicurezza nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, ha incontrato la sua controparte austriaca, Klaudia Tanner, con cui ha discusso della sicurezza nella regione del Mar Nero e nei Balcani occidentali nel contesto della guerra in Ucraina. Secondo un comunicato stampa del ministero di Bucarest, durante l'incontro i due funzionari hanno affrontato temi di interesse comune per la cooperazione in materia di sicurezza e difesa dei due Stati. "Il dialogo si è concentrato sulla situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero e nei Balcani occidentali, nel contesto della guerra in Ucraina, nonché sulla cooperazione nell'ambito delle iniziative operative e degli impegni nel campo della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea ", si legge nel comunicato. Il ministro romeno ha apprezzato la cooperazione tra i due eserciti nell'ambito degli impegni operativi dell'Ue nei Balcani occidentali, e ha fatto riferimento alla "consistente partecipazione della Romania e dell'Austria alla missione Eufor Althea in Bosnia ed Erzegovina e in la Kosovo Force Mission (Kfor), sotto il comando della Nato. (Rob)