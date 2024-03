Serbia: Dacic, condizione posta da Usa su rapporti bilaterali è evitare disaccordi su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "aspirano a essere un partner chiave della Serbia a una condizione: che Belgrado sia d'accordo con la loro posizione sul Kosovo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dalla stampa locale. "Gli Usa ci dicono di non parlare del passato, ma se Vucic dicesse di non occuparci più del Kosovo, riconoscerlo e farlo entrare nell'Onu, la nostra gente ci maledirebbe", ha detto Dacic. Il ministro ha quindi affermato che l'Occidente "non ha poteri" nel fare pressione sul primo ministro kosovaro Albin Kurti "ma li ha per indagare sulle elezioni" in Serbia, facendo riferimento alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo due settimane fa che ha esortato la Commissione europea a lanciare un'iniziativa per l'invio di una missione di esperti in Serbia al fine di valutare la situazione relativa alle elezioni del dicembre scorso nel Paese balcanico e gli sviluppi post elettorali. Dacic ha fatto riferimento anche agli incontri che i rappresentanti della lista di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" hanno avuto con i rappresentanti europei sulla questione delle elezioni, sottolineando che "questo comportamento danneggia la Serbia", ha sottolineato il ministro. (Seb)