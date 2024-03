Kosovo: Kurti, siglato memorandum con Bers per finanziamento da 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha firmato un memorandum d'intesa con il direttore della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per un finanziamento di investimenti di 400 milioni di euro. "La partnership del Kosovo con la Bers è più forte che mai. Abbiamo appena firmato un protocollo d'intesa fondamentale con il presidente Odile Renaud-Basso per 400 milioni di euro in finanziamenti di investimenti per i nostri settori prioritari per il periodo 2024-2027: più dei 340 milioni di euro in prestiti sovrani e sovvenzioni nel sono trascorsi 11 anni da quando il Kosovo è diventato uno Stato membro", ha affermato Kurti. (Alt)