Kosovo: cambio al comando regionale est della missione Kfor

- Il comandante della missione della Nato in Kosovo Kfor, il generale Ozkan Ulutas, ha presieduto la cerimonia di cambio della guida del comando regionale est, guidato dagli Stati Uniti, a Camp Bondsteel situato vicino a Ferizaj/Urosevac. Come riferisce una nota di Kfor, il passaggio di consegne della bandiera Nato è avvenuto tra il comandante uscente, colonnello Kenneth Walker e il colonnello Jason Baker, Comandante entrante. Il generale Ulutas ha espresso il suo apprezzamento al colonnello Walker per i suoi eccellenti servizi e la sua leadership. “La vostra vasta integrazione, cooperazione e coordinamento con tutte le vostre controparti nella vostra area di responsabilità sono stati preziosi per sostenere gli sforzi ampi e quotidiani della Kfor verso una sicurezza duratura”, ha detto Ulutas. Il comandante della Kfor ha augurato al colonnello Baker un mandato di successo, sottolineando di essere pienamente fiducioso nella capacità del nuovo “personale statunitense di continuare a fare del Comando regionale est un pilastro fondamentale della missione della Kfor in tutto il Kosovo”. (segue) (Alt)