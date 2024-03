Kosovo-Serbia: Lajcak, su transazioni dinari molte questioni irrisolte, Pristina chiude a revisione regolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una successiva nota pubblicata dall’ente regolatore di Pristina specifica che, durante la riunione svoltasi a Bruxelles, non si è discusso del nuovo regolamento, ma che sono state sollevate alcune preoccupazioni sull'impatto che potrebbe avere sui cittadini serbi. Secondo la nota, la delegazione della Banca centrale, sotto il coordinamento dell'Unione europea, ha incontrato anche una delegazione tecnica del ministero delle Finanze della Serbia. In quest’occasione, la delegazione kosovara ha presentato e discusso le opzioni proposte per sopperire alle criticità emerse dal nuovo regolamento, argomentando la possibilità e la facilità della loro realizzazione pratica qualora esista una volontà reale da parte delle autorità di Belgrado ma “senza alcuna modifica dell'attuale quadro giuridico”. (Alt)