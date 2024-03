Balcani: relazione intelligence, stallo nel processo di normalizzazione Serbia-Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore peggioramento delle tensioni nel nord del Paese si è verificato il 24 settembre quando un gruppo di paramilitari serbo-kosovari, guidati da un esponente del principale partito politico di quell’etnia, ha ingaggiato un sanguinoso scontro a fuoco con la polizia kosovara nei pressi della località di Banjska. L’episodio, seppur grave, non lascerebbe prefigurare il rischio di un conflitto armato aperto tra Kosovo e Serbia, secondo l’analisi della nostra intelligence, ma ha provocato il congelamento del negoziato facilitato dall’Unione europea, un negoziato, osserva la relazione, volto a normalizzare le relazioni tra le due parti portando al riconoscimento di fatto dell’indipendenza dell’ex provincia serba da parte di Belgrado. Sempre secondo quanto ricorda il rapporto, la contesa poggia soprattutto sulla mancata creazione, da parte kosovara, dell’Associazione delle municipalità serbe, che Pristina si era impegnata a stabilire già nel 2013 come organo di autonomia e coordinamento per i serbo-kosovari, voluto con forza da Belgrado. I vertici kosovari si oppongono alla costituzione di tale organismo, temendone la strumentalizzazione, a opera serba, in proprio mezzo di ingerenza permanente. (Res)