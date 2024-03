Mali: attaccato campo militare a nord di Bamako, almeno 30 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 persone sono state uccise nell'attacco sferrato al campo militare di Kwala, situato nella regione di Koulikouro, circa 200 chilometri a nord di Bamako, capitale del Mali. Lo riferiscono fonti di "Rfi", precisando il bilancio dell'attacco, che l'esercito ha confermato ieri come "terroristico" senza fornire indicazioni sulle possibili vittime. Secondo il comunicato delle Forze armate maliane, l'attacco è avvenuto “la mattina presto” e ha preso di mira “le unità responsabili della messa in sicurezza dei lavori sulla strada Kwala-Mourdiah-Nara”. L'esercito parla di un “complesso attacco terroristico”, che farebbe pensare all'uso di veicoli kamikaze, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali. Secondo fonti locali si conterebbero fra i 30 e i 32 morti e decine di militari feriti o dispersi. Gli aggressori sarebbero stati più di un centinaio. Nel suo comunicato, l'esercito afferma di aver “reagito” distruggendo diverse “basi” dove i terroristi si sono “ritirati” dopo l'attacco, aggiungendo che il campo è stato distrutto e l'equipaggiamento militare - veicoli, armi, uniformi - saccheggiato dagli aggressori. L'attacco non è stato rivendicato, ma la zona è battuta dai miliziani del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim), una fazione fedele ad al Qaeda.(Res)