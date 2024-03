Istat: Patuanelli (M5s), dati 2023 impietosi, Giorgetti ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so bene quali sostanze assumano al governo, ma dinanzi ai dati Istat impietosi sul 2023, anno di piena gestione del governo Meloni, il ministro dell'Economia riesce a dire che la crescita allo zero virgola è ancora colpa del Superbonus". Lo scrive su Facebook Stefano Patuanelli, presidente dei senatori M5s. "A misura in vigore, come si evince dalle tabelle Istat, il Pil è cresciuto di 12,3 punti e il rapporto debito/Pil si è ridotto di 14 punti, che diventano 17 nel triennio. Dopo aver cancellato qualsiasi misura a favore degli investimenti, da Transizione 4.0, al Fondo Centrale di Garanzia fino al 110 per cento, e dopo aver condannato il Paese a 11 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, Giorgetti ci viene a dire che lo 0,9 per cento di crescita del 2023 è colpa di una stagione irresponsabile. È incredibile per almeno due fattori: il primo è che i numeri Istat dicono l'esatto opposto, il secondo è che Giorgetti è ministro con portafoglio, prima al Mise poi al Mef ininterrottamente dal 2021. Cosa abbia fatto in questi anni non si sa, evidentemente ha vinto il Turista per Sempre", conclude. (Rin)