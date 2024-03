Veneto: assessore Sanità, oltre 60 domande ad avviso di Azienda zero per nuovi medici Ps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 60 le domande presentate fino ad ora per l'avviso pubblicato da Azienda zero per la candidatura di medici per il Pronto soccorso (Ps). "L'andamento di questo avviso sta presentando un trend positivo – ha dichiarato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin – il che ci conforta sulla bontà della scelta fatta qualche settimana fa di aprire questo canale per rallentare progressivamente, come previsto dalla legge nazionale, l'utilizzo delle cooperative. Mi auguro che molte altre candidature possano arrivare nei prossimi nove giorni. C'è ancora molto tempo per aderire e in caso di esito positivo, come tutto fa presagire, Azienda zero sarà incaricata di pubblicare ulteriori avvisi negli altri ambiti particolarmente interessati dal fenomeno", ha concluso. L'avviso terminerà il prossimo 9 marzo. (Rev)