Francia-Tunisia: Parigi agevola le esportazioni di cereali

- Il primo ministro francese, Gabriel Attal, ha annunciato che Parigi mobiliterà nuovamente il programma "Cap Francexport", per agevolare l'esportazione dei cereali francesi verso la Tunisia, sottolineando il ruolo strategico del Paese nordafricano come principale partner dell'Unione europea (Ue). L'annuncio è giunto durante una conferenza stampa congiunta, a Matignon, tra Attal e l'omologo tunisino, Ahmed Hachani, in visita a Parigi, in quella che rappresenta la sua prima missione in Europa. Nel corso del punto stampa congiunto, i due premier hanno ribadito l'importanza della storia comune tra i due paesi, ed esprimendo il desiderio di entrambe le parti di rafforzare le consultazioni e la cooperazione bilaterale. "La nostra ambizione è portare gli impegni a un livello più alto e rispondere alle grandi crisi, siano esse geopolitiche, migratorie, economiche, culturali, educative o anche legate alla promozione della lingua francese", ha affermato Gabriel Attal, sottolineando che "questo incontro dimostra che le relazioni speciali tra i due paesi trascendono i capricci e sono durature". (segue) (Tut)