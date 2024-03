Francia-Tunisia: Parigi agevola le esportazioni di cereali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese ha inoltre assicurato che Tunisi può contare sull'ascolto e sulla disponibilità della Francia, auspicando la reciprocità, evidenziando l'importanza del dialogo che lega i due Paesi. "I ministri degli Esteri dei due paesi hanno discusso diversi ambiti di cooperazione, sottolineando la densità delle relazioni e il desiderio comune di rafforzare il partenariato economico, che contribuirà a dare nuovo slancio alle economie dei due Paesi", ha aggiunto Attal, presentando una ambiziosa tabella di marcia per le relazioni franco-tunisine a partire dal summit della francofonia. Cap Francexport è un dispositivo messo in atto dal governo francese di sostegno all'assicurazione di crediti a breve termine, commercializzato dagli assicuratori crediti Axa Assurcredit, Atradius, Coface, Euler Hermès e Groupama. Grazie a questo aiuto, gli esportatori francesi possono ricevere una copertura aggiuntiva a breve termine da parte degli assicuratori privati del credito per coprire il rischio di mancato pagamento da parte del debitore estero, per ragioni politiche o commerciali. Questo sistema ha già permesso di coprire più di 10.000 operazioni internazionali dalla fine di marzo 2020. (Tut)