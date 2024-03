Roma: assessora Ambiente, riaperto Parco Monte Mario dopo interventi messa sicurezza e potature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato riaperto oggi al pubblico il Parco di Monte Mario un periodo di chiusura di circa tre mesi reso necessario per motivi di sicurezza per la potenziale pericolosità dei pini colpiti dal parassita della cocciniglia tartaruga e classificati dalle verifiche agronomiche come morti in piedi. Il Dipartimento capitolino Tutela Ambientale ha effettuato interventi di cura e di messa in sicurezza con oltre 200 potature di pini, pioppi, robinie e lecci e circa 400 abbattimenti di pini irrimediabilmente compromessi nel loro ciclo vitale. Il programma di potature prosegue sulle alberature nell'area esterna adiacente all'ingresso del parco. Sono stati, inoltre, effettuati interventi di messa in sicurezza dei percorsi con la sostituzione delle staccionate di protezione deteriorate, il ripristino del parapetto del belvedere, la riparazione di panchine e delle sedute in tufo. È, infine, prevista la sistemazione della recinzione esterna su Viale del Parco Mellini. (segue) (Com)