Roma: assessora Ambiente, riaperto Parco Monte Mario dopo interventi messa sicurezza e potature (2)

- "Riapriamo al pubblico il Parco di Monte Mario dopo interventi che hanno interessato il patrimonio arboreo nel suo complesso e previsto opere di sistemazione e messa in sicurezza attese da molto tempo. A breve verrà dato avvio alla sostituzione dei pini abbattuti adottando assetti di impianto che li rendano più resistenti ad eventuali attacchi di parassiti con l'obiettivo di rigenerare il patrimonio delle alberature purtroppo andato perso. Con ulteriori interventi di riqualificazione dei percorsi delle recinzioni vogliamo restituire alla città un parco di grande valore naturalistico e paesaggistico per lungo tempo trascurato", dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale. (Com)