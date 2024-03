Sardegna: Deidda (Fd'I), nessuna intenzione di chiudere sede Inps di Gavoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In passato, ci siamo opposti alla chiusura di diversi punti Inps e siamo sicuri che non ci sia questa volontà da parte dell’ente, tantomeno del Governo Meloni. Esiste un problema riguardante locali inidonei delle sedi dell’Inps che, in alcuni comuni, come ad esempio Isili, si è risolto con la collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale a trovare o concedere strutture. Sono sicuro che il Ministro del lavoro Calderone, che è stata già interessata della vertenza, eviterà, insieme all’Inps, di privare Gavoi e la Barbagia di un servizio così vitale”. Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato e presidente della IX Commissione della Camera dei deputati (Rsc)