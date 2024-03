Speciale difesa: Ucraina, deputato Venyslavskij, possibile adottare legge su mobilitazione entro fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale ucraino) potrebbe approvare la nuova legge sulla mobilitazione entro la fine di questo mese. Lo ha detto il membro del Comitato della Rada per le questioni di sicurezza nazionale, difesa e intelligence, Fedor Venyslavskij, intervistato dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". Il funzionario ha precisato che i deputati hanno suggerito oltre 4.000 modifiche al disegno della legge. La discussione sulle modifiche dovrebbe iniziare il 5 o il 6 marzo. Venyslavskij ha spiegato che, secondo le previsioni ottimiste, il Parlamento concluderà le discussioni entro il 15 marzo. "Se siamo pessimisti, allora fino al 20 marzo saremo in grado di esaminarle (le modifiche), formare un parere del Comitato, votare e inviare il disegno di legge per la seconda lettura alla Rada. Cioè, con uno scenario ottimistico e pessimistico fino alla fine di marzo, abbiamo tutte le possibilità nella sala di questo disegno di legge di votare in seconda lettura", ha detto Venyslavskij. (Rum)