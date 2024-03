Speciale difesa: Regno Unito, portavoce Marina militare, nessuna vendita di portaerei Hms Prince of Wales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare britannica ha smentito le voci secondo cui la portaerei Hms Prince of Wales sarà venduta a un prezzo stracciato per raccogliere fondi per le spese della difesa. La smentita è arrivata dopo che fonti della Marina di alto livello, riprese dal quotidiano "Daily Mail" hanno affermato che la portaerei britannica rischiava di essere messa in disarmo dato che il bilancio economico della prossima settimana non includerà un aumento dei finanziamenti militari. Tali fonti avrebbero riferito che la nave potrebbe essere venduta a una nazione alleata già nel 2028 nel tentativo di mantenere la nave ammiraglia della flotta, l'Hms Queen Elizabeth. Tuttavia, un portavoce della Marina militare ha dichiarato: "Queste affermazioni sono categoricamente sbagliate. Siamo pienamente impegnati nell'operare sia l'Hms Queen Elizabeth che l'Hms Prince of Wales". (Rel)