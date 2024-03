Speciale difesa: Libano, il capo di Stato maggiore a Roma per incontro a sostegno dei militari libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa del Libano, generale Joseph Aoun, è in viaggio verso l'Italia, su invito dell’omologo italiano, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per partecipare ad un incontro organizzato dalle autorità di Roma per discutere le modalità di sostenere l'istituzione militare per far fronte alla crisi attuale, con la partecipazione dei vertici militari di Spagna, Germania, Regno Unito e Francia. Lo riferisce una nota stampa del ministero della Difesa libanese. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, si tratta di una riunione tecnica che si tiene nell’ambito della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701 dell’11 agosto 2006, la quale invitava alla completa cessazione delle ostilità degli attacchi del movimento paramilitare libanese Hezbollah e delle operazioni militari di Israele, rafforzava il contingente della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil, da due mila a 13 mila unità) affidandogli un'azione di "cuscinetto" nel Libano meridionale, da svolgere congiuntamente alle Forze armate libanesi. (Lib)