Speciale difesa: Gaza, “Al Arabiya”, Hamas minaccia di sospendere i negoziati

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha minacciato di sospendere i negoziati per il rilascio degli ostaggi e del cessate il fuoco nel caso in cui si ripeta “il massacro alla rotatoria Al Nabulsi”, nella Striscia di Gaza, dove ieri sono morti oltre 100 palestinesi mentre venivano consegnati gli aiuti umanitari. Lo hanno riferito fonti citate dall’emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya”, secondo cui Hamas invierà ai mediatori la bozza finale del cessate il fuoco nell'enclave palestinese la prossima settimana. "Hamas ha detto ai mediatori che nel caso si ripetesse l'incidente degli aiuti, i negoziati saranno sospesi", hanno detto le fonti. Gli oltre 100 palestinesi morti nel nord della Striscia di Gaza mentre erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari rischiano di far deragliare i faticosi negoziati in corso tra Israele e il movimento islamista Hamas, con la mediazione di Stati Uniti, Qatar ed Egitto, per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. I contorni della vicenda sono poco chiari. Da un lato le autorità palestinesi accusano i militari israeliani di aver ucciso 112 persone e averne ferite oltre 800 con colpi di arma da fuoco. Dall’altro, le Forze di difesa israeliane (Idf) ammettono di aver sparato alle gambe di una decina di persone dove venivano consegnati gli aiuti e le autorità israeliane sostengono che la gran parte delle vittime sia stata travolta dai camion. Quel che è certo, al momento, è che i colloqui in corso ormai da settimane per il rilascio degli ostaggi e per il cessate il fuoco prima dell’inizio del mese di Ramadan (intorno al 10 marzo), il periodo in cui i musulmani digiunano dall’alba al tramonto, potrebbero subire una battuta d’arresto. (Res)