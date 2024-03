Speciale difesa: Gaza, ministero Esteri Siria condanna uccisione civili durante consegna aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria condanna “fermamente” il “feroce crimine commesso ieri dall’occupante israeliano contro i palestinesi che aspettavano aiuti umanitari a ovest di Gaza City”. Lo ha riferito il ministero degli Esteri siriano in un comunicato, in riferimento agli oltre 100 palestinesi morti nel nord della Striscia di Gaza mentre erano in fila per ricevere gli aiuti umanitari. Da un lato le autorità palestinesi hanno accusato i militari israeliani di stanza di aver ucciso 112 persone e averne ferite oltre 800 con colpi di arma da fuoco. Dall’altro, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di aver sparato alle gambe di una decina di persone e le autorità dello Stato ebraico sostengono che la gran parte delle vittime sia stata travolta dai camion. "La maggior parte della comunità internazionale ha protestato contro la continuazione del genocidio nella Striscia da parte di Israele, ma l’entità occupante, appoggiata dagli Stati Uniti, afferma che non si sottometterà né alla legge internazionale né al diritto internazionale e umanitario”, si legge nella nota del ministero siriano. "L'entità razzista sionista ha rivelato ancora una volta il suo volto sanguinario e fascista”, ha aggiunto il dicastero, esortando i sostenitori di Israele a “porre immediatamente fine a questo massacro”. (Lib)