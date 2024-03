Veneto: assessore Protezione civile, situazione sta rientrando nella norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del maltempo in Veneto sta rientrando nella norma. A comunicarlo è Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile, al termine della riunione dell'unità di crisi per il maltempo tenuta in mattinata. "Le previsioni meteo e i modelli previsionali ci dicono che la situazione sta rientrando nella norma – ha affermato -. Ci sono ancora alcune criticità nella bassa padovana, lungo il Bisatto, nella zona dei Colli Euganei e nel vicentino, ma possiamo affermare che l'emergenza sta rientrando completamente. Le zone allagate sono residuali, mentre i bacini di Caldogno e dell'Orolo sono stati svuotati". "Voglio ribadire – ha sottolineato l'assessore - che tutto questo lo dobbiamo al perfetto funzionamento dei bacini di laminazione che hanno dimostrato di essere essenziali per la messa in sicurezza del territorio in caso di precipitazioni che sono andate oltre le attese. Anche sta volta abbiamo dimostrato che dal 2010 siamo riusciti a mettere in campo opere per 2 miliardi di euro, investendo su manutenzione e organizzazione che non hanno eguali e rendono oggi il Veneto un modello nel campo della difesa idrogeologica riconosciuto a tutti i livelli". In questi giorni sarà tenuta sotto controllo la situazione lungo il Fratta Gorzone, Rotolon e nella parte finale del Po. "Ringrazio tutte le persone, tecnici e volontari, che hanno lavorato per far sì che gli effetti dell'ondata di maltempo fossero gestiti in massima sicurezza – ha poi concluso Bottacin -. Al momento sono attive solo un paio di squadre della protezione civile regionale per il monitoraggio nel padovano e nel vicentino, per il resto sono in campo ancora alcune squadre comunali di volontari. Ho disposto che, per ogni evenienza, l'unità di crisi rimanga aperta fino a lunedì ma possiamo affermare che l'attività è quasi chiusa". (Rev)