Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere di amministrazione della società di servizi per la finanza tedesca Wirecard, Jan Marsalek, è fuggito nel 2020 in Russia, dove ha assunto la falsa identità del sacerdote ortodosso Konstantin Baiazov. Ricercato dalla Germania con mandato di arresto internazionale a seguito del fallimento dell'azienda a giugno di quell'anno, l'ex dirigente avrebbe lavorato per anni per l'intelligence russa. È quanto rivelano l'emittente televisiva "Zdf", il settimanale "Der Spiegel", il quotidiano "Der Standard" e la piattaforma investigativa "Insider", secondo cui un pope di nome Konstantin Baiazov vive a Lipetsk, a sud-est di Mosca e "assomiglia a Marsalek", con cui ha una differenza di età di un anno. L'ex manager di Wirecard avrebbe quindi assunto l'identità del religioso, "anche per poter viaggiare". I media hanno acquisito una copia del passaporto di Baiazov, che mostra una fotografia di Marsalek. Il documento sarebbe stato richiesto alle autorità di Mosca e ritirato da Natalia Zlobina, già sospettata di essere una collaboratrice del Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l'agenzia di intelligence interna russa. Poco dopo la sua fuga da Vienna, Marsalek si sarebbe recato nella Crimea occupata dalle forze di Mosca in compagnia della complice. (segue) (Geb)