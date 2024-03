Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota "Zdf", Zlobina sarebbe "l'amante russa" del ricercato e avrebbe svolto un ruolo centrale nella collaborazione tra l'ex dirigente di Wirecard e l'intelligence della Russia. "Modella erotica", la donna interpretò in un film horror di serie B del 1996 la parte di un'assassina che utilizzava un agente nervino per eliminare le sue vittime, "proprio come i servizi segreti russi". Secondo fonti informate del caso, Zlobina sarebbe stata una "trappola al miele" preparata dall'intelligence di Mosca appositamente per Marsalek. Le informazioni del passaporto della donna sono state modificate con quelle di un'altra e, nell'estate del 2020, le tracce dei suoi viaggi sono state "cancellate dalle banche dati". Per "Zdf", si tratta di "prove di speciali misure di protezione". (segue) (Geb)