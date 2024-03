Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zlobina avrebbe introdotto Marsalek nel mondo degli imprenditori russi per poi presentarlo a esponenti sia delle Forze armate sia dell'apparato di sicurezza di Mosca. In particolare, nel 2014 a Nizza, la donna ha presentato il ricercato a Stanislaw Petlinsky, sospettato dall'intelligence occidentale di lavorare per i servizi segreti russi. Grazie a questo contatto, Marsalek ha incontrato Anatoliy Karaziy, a capo dell'intelligence del gruppo Wagner, la compagnia di mercenari russa. Il 5 maggio 2017, i tre si sono incontrati a Monaco di Baviera per poi recarsi insieme a Palmira in Siria via Beirut. Allora, i paramilitari russi combattevano al fianco dell'esercito siriano contro i gruppi ribelli. Come nota "Zdf", Marsalek sembra essere stato "affascinato" dalla guerra, facendosi fotografare in posa con elmetto, giubbotto antiproiettile e fucile d'assalto. Incontrato da "Der Spiegel" a Dubai, Petlinsky ha rivelato di aver presentato l'ex dirigente di Wirecard a figure "di alto rango in Russia" e ha confermato il viaggio in Siria. Secondo Petlinksy, Marsalek non lavora per l'intelligence russa, ma è "ossessionato dal mondo dello spionaggio". (segue) (Geb)