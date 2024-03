Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da dirigente di Wirecard, nel suo ufficio di Monaco di Baviera di fronte al consolato generale di Russia, il ricercato avrebbe incontrato regolarmente "figure influenti della politica, dell'economia e delle autorità di sicurezza, tra cui un ex capo dipartimento dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione e la lotta al terrorismo (Bvt). Si tratta dell'agenzia di intelligence interna austriaca, sciolta nel 2021 quando venne sostituita dalla Direzione per la sicurezza dello Stato e i servizi di informazione (Dsn). Il ministero dell'Interno austriaco accusa l'ex funzionario del Bvt e altri agenti dell'agenzia di spionaggio a favore di Marsalek, a cui avrebbero fornito informazioni su figure sgradite al Cremlino. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex dirigente di Wirecard si sarebbe servito dell'azienda per acquistare attraverso una rete di società "parti di una compagnia mercenaria russa", con possibile teatro operativo in Libia. Il ricercato risulta essersi recato nel Paese nordafricano e aver chiesto all'esperto di sviluppo Kilian Kleinschmidt di preparare uno studio di fattibilità per 200 mila euro. Il pagamento sarebbe stato effettuato tramite un "Istituto culturale russo-libico" di Mosca. Kleinschmidt ha rifiutato l'offerta e oggi afferma che Marsalek intendeva creare una "forza di protezione del confine" libico per "fermare" i flussi migratori. (segue) (Geb)