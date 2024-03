Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sospetti di collaborazione con l'intelligence di Mosca hanno seguito Marsalek anche dopo la sua fuga. A febbraio del 2023, la polizia di Londra ha smantellato una cellula di spie russe, arrestando cinque bulgari guidati da Orlin Roussev. Secondo gli inquirenti britannici, il gruppo avrebbe fatto capo a "un soggetto nominato Jan Marsalek". In particolare, tra il 30 agosto 2020 e l'8 febbraio scorso, l'ex dirigente di Wirecard e i bulgari avrebbero tentato di acquisire informazioni per la Russia ai danni della sicurezza nazionale del Regno Unito. Da tempo, Marsalek è sospettato di essere stato reclutato come informatore e collaboratore dell'intelligence russa quando ancora era a Wirecard. Secondo il quotidiano "Handelsblatt", il ricercato vivrebbe a ovest di Mosca, sotto la protezione del Direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio segreto militare della Russia. La presenza di Marsalek presso Mosca dall'estate del 2020 sarebbe nota anche al Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. (segue) (Geb)