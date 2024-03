Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle indagini sulle spie russe nel Regno Unito è emerso che Roussev era in contatto con Marsalek quando era ancora consigliere di amministrazione di Wirecard. I due si sono scambiati email in cui discutevano di telefoni portatili speciali, conoscenze informatiche e possibilità di localizzazione di cellulari. Non è chiaro il movente che avrebbe spinto Marsalek a unirsi alle spie russe, se non la sua presunta collaborazione con l'intelligence di Mosca. Dal Regno Unito, i bulgari avrebbero spiato obiettivi tra oppositori e critici del governo russo in diversi Paesi europei. Si sospetta che il gruppo elaborasse piani per omicidi e rapimenti, avviati almeno in un caso. Quando era a Wirecard, Marsalek avrebbe millantato contatti con le agenzie di intelligence di vari Paesi e di essere egli stesso un agente segreto. (segue) (Geb)