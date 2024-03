Wirecard: media, Marsalek in Russia ha assunto la falsa identità di un sacerdote ortodosso (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito da "Handelsblatt", per sua stessa ammissione, Marsalek dovrebbe aver cooperato "a stretto contatto" con il Gru a Palmira e in diversi siti di investimento in Libia. Inoltre, nei più di 60 viaggi che ha compiuto in Russia negli ultimi dieci anni, Marsalek avrebbe utilizzato sei passaporti. L'ex dirigente di Wirecard si sarebbe recato anche in Cecenia, repubblica della Federazione Russa nota per le attività criminali come il riciclaggio di denaro. Al momento, non è noto dove si trovi il ricercato, su cui pende un mandato di cattura internazionale per frode e falso in bilancio. Wirecard è fallita il 25 giugno 2020, dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, con le irregolarità iniziate nel 2015. (Geb)