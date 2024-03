Conti pubblici: Demastro, Istat certifica riduzione debito, chi investe cresce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi investe cresce! L'Istat certifica che nel 2023 il debito pubblico italiano è sceso al 137,3 per cento del Pil dal 140,5 per cento del 2022. E' la controprova che ha sempre avuto ragione il presidente Meloni: la ricetta è investire e crescere e non l'austerità che prosciuga e secca l'economia reale". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Cresce l'occupazione, cresce l'occupazione stabile, cresce la borsa, scende lo spread e adesso è certificato che scende anche il debito pubblico. Tutti gli indicatori macro economici danno ragione alle strategie di investimento e di detassazione del Governo Meloni. Una vittoria culturale, prima ancora che economica, che può essere di lezione per tutta l'Europa: investire per crescere, detassare per liberare risorse", conclude.(Rin)