Roma: assessore Lavori pubblici, acqua corrente e fogne per 300 famiglie del Municipio XV

- Acqua potabile e allaccio in fogna per 300 famiglie di Borgo Sant'Isidoro e Tenuta Piccirilli nel Municipio XV. "Dal 4 marzo, partirà, infatti, l'allestimento del cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo collettore fognario. L'opera è finalizzata al completamento dell'esistente rete fognaria del bacino Prima Porta-Mandriaccia e alla raccolta, collettamento e trasferimento delle acque reflue della zona di S. Isidoro al collettore di Villa Livia, con esito finale al depuratore Roma Nord. L'intervento, eseguito da Acea Ato 2, prevede la realizzazione circa 1,8 Km di rete fognaria". Lo si legge in una nota dell'Assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini. A seguire "saranno effettuati anche i lavori di estensione della rete idrica e fognaria, per un'estensione complessiva di circa 1 km, in via Tenuta Piccirilli e via Colle di Tora, comprensorio ad oggi parzialmente servito. Si prevede che gli interventi saranno ultimati entro il 2025, per un valore complessivo delle opere di oltre 6 milioni di euro". (segue) (Com)