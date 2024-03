Roma: assessore Lavori pubblici, acqua corrente e fogne per 300 famiglie del Municipio XV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento della rete idrica e fognaria "era atteso da decenni - dice Segnalini - Circa 300 famiglie stavano aspettando, infatti, la realizzazione di un'opera che potrà garantire loro il diritto fondamentale di avere in casa acqua potabile e l'allaccio in fogna. Il progetto si è arenato più volte, ma finalmente grazie alla perseveranza del presidente del municipio Daniele Torquati, dei cittadini e alla collaborazione di Acea, siamo finalmente arrivati all'avvio dei lavori. Purtroppo, le zone di Roma con queste problematiche sono diverse, ma le stiamo recuperando. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato i lavori per la costruzione della rete idrica a Fosso dell'Osa, nel Municipio VI e a breve partiranno i lavori anche a Fosso San Giuliano, Giustiniana, Cava Pesce e Tragliatella. Complessivamente - conclude Segnalini - abbiamo in campo interventi per oltre 22 milioni di euro, sono lavori molto importanti per gli abitanti e per la tutela ambientale della città". (segue) (Com)