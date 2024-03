Roma: assessore Lavori pubblici, acqua corrente e fogne per 300 famiglie del Municipio XV (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi su Via Tiberina "sono lavori che i residenti attendevano da decenni per cui appena tornati in Municipio con l'Assessora Chirizzi e Roma Capitale abbiamo ripreso a lavorare". Lo dice il presidente del Municipio XV Daniele Torquati. "Sembra assurdo ma ancora oggi nella Capitale d'Italia ci sono interi quartieri sprovvisti di servizi primari, come appunto l'allaccio in fogna. Interventi spesso sottovalutati da certa politica perché trattandosi di lavori poco visibili sono quindi poco remunerativi dal punto di vista elettorale. Rappresentano invece un vero e proprio fattore di civiltà e di lotta alle disuguaglianze a cui noi abbiamo dato priorità assoluta. Ringrazio per questo l'Assessore Segnalini, per aver compreso l'urgenza di questi interventi, che insieme a quelli del Collettore Crescenza e del Collettore Alto Farnesina restituiranno dignità a intere Comunità del nostro territorio". (Com)