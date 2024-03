Medio Oriente: Lupi, Italia e Ue si attivino per cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'Italia e l'Unione europea "si attivino per un cessate il fuoco nella striscia di Gaza e per garantire la sicurezza degli aiuti umanitari. Le armi cedano il passo alla diplomazia, i civili non possono continuare ad essere ostaggi dei terroristi di Hamas". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)