Energia: gas naturale, ministro Algeria chiede “visione comune” tra produttori e consumatori

- E’ necessario un “dialogo continuo e serio tra produttori e consumatori” di gas naturale per “costruire una visione comune” tesa a garantire la “sicurezza energetica” di tutti. Lo ha detto Mohamed Arkab, ministro dell'Energia algerino, aprendo la riunione ministeriale preparatoria del settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) previsto domani nella capitale Algeri. "Ci troviamo oggi in un contesto di significativi cambiamenti geopolitici e strutturali nei mercati dell'energia, specialmente nel settore del gas, che ci spingono ad esaminare e affrontare questioni cruciali, compresa la transizione graduale verso un'economia globale basata su fonti energetiche pulite per affrontare il cambiamento climatico, che rappresenta una sfida e un'opportunità allo stesso tempo”, ha detto il ministro algerino. Arkab ha sottolineato che "si prevede che il gas naturale, considerato l'energia del futuro, svolgerà un ruolo essenziale nel facilitare una transizione energetica fluida ed equa a lungo termine". Inoltre, il ministro ha affermato che "gli investimenti per reperire risorse di gas richiedono un'elevata intensità di capitale. È pertanto necessario stabilire un dialogo continuo e serio tra produttori e consumatori al fine di costruire una visione comune lungimirante che riconosca il ruolo cruciale del gas naturale come fonte energetica affidabile e competitiva che garantisce la sicurezza energetica."(Ala)