Piemonte: riunione del tavolo di crisi ex Ilva in attesa del ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si è svolta questa mattina a Novi Ligure la riunione del tavolo di crisi permanente sull'ex Ilva in attesa della visita del ministro delle Imprese Adolfo Urso il prossimo 9 marzo. "E' un segnale molto forte di attenzione da parte del governo che ha raccolto la sollecitazione di questo territorio a considerare quello di Ilva un tema nazionale - hanno affermato l'assessore al Lavoro Elena Chiorino e il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. La presenza in Piemonte e a Novi del ministro Urso e del commissario Giancarlo Quaranta è in questo senso molto rilevante e positiva. Il 9 marzo consegneremo al ministro e al commissario un documento condiviso da istituzioni e sindacati: la priorità è tenere alta l’attenzione e garantire la continuità produttiva degli stabilimenti piemontesi di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara che, insieme all’indotto, rappresentano oltre 3 mila posti di lavoro in Piemonte", hanno concluso. (Rpi)