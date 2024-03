Energia: premier Rama, Albania vuole costruire centro per gas anaturale a Valona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania intende costruire un centro per il gas naturale a Valona. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama al decimo vertice del Corridoio meridionale del gas, a Baku, in Azerbaigian. "Indirizzeremo gli investimenti verso progetti di energia rinnovabile. Quello che stiamo facendo è diversificare le risorse. Gli investimenti nell’energia sostenibile sono essenziali. Stiamo cercando di far avanzare la gassificazione del paese. Sulla base dell'esperienza di successo con il Tap, intendiamo costruire un centro di gas naturale a Valona", ha dichiarato Rama. Il capo del governo albanese ha aggiunto che il Corridoio meridionale del gas ha reso l'Unione europea più forte. "Oggi stiamo osservando che il Corridoio meridionale ha cambiato vite e reso l’Europa più sicura. Il Corridoio rimarrà una delle poche fonti sostenibili e competitive di trasporto del gas. Con la percentuale del gas russo crollata, prossima allo zero, anche il gas dell'Azerbaigian è essenziale per il nostro futuro", ha sottolineato Rama. (Alt)