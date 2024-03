Camera: 6 marzo convegno "Il valore delle donne - La forza delle loro storie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Giornata internazionale della donna, mercoledì 6 marzo, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge il convegno "Il valore delle donne - La forza delle loro storie". Indirizzo di saluto del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. A seguire, interludio musicale del Quartetto "Aida". Intervengono Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, Eleonora Abbagnato, presidente del Consiglio superiore dello spettacolo. Monologo di Maria Grazia Cucinotta, attrice e regista. Modera la giornalista Simona Branchetti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)