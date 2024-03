Sardegna: la fortuna bacia l'Isola, 65 enne di Monserrato vince 20 mila euro a Cinco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fortuna vola in Sardegna con Cinco, il gioco che offre l'opportunità di vincere un jackpot fisso di 20 mila euro tutti i giorni, tutto il giorno, indipendentemente dai giocatori collegati in sala e dalle cartelle comprate. Questa volta a festeggiare è una 65enne di Monserrato, in provincia di Cagliari, capace di conquistare l’ambito jackpot di 20 mila euro. La fortunata giocatrice sarda ha acquistato biglietti per soli 2 euro. (Rsc)