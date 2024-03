© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: vicedirettore Omc a Tripoli per colloquio su sviluppo investimenti nel Paese - Il ministro dell'Economia e del commercio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohammed al Hawaij, ha tenuto incontri con il vice direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Xiangchen Zhang, per stabilire un meccanismo di lavoro volto ad agevolare il commercio e a sviluppare politiche economiche nel Paese nordafricano. Hawaij ha dichiarato che la Libia ha già intrapreso numerose riforme economiche e commerciali, e si sta adoperando per modernizzare la legge sugli investimenti, le zone franche, il commercio di transito e la strategia di diversificazione economica. Il ministro ha posto l’accento sull'importanza di impiegare le risorse della Libia e sfruttare la sua posizione geografica sul Mar Mediterraneo per rendere la Libia uno dei corridoi per il commercio internazionale tra i mercati dell'Africa e dell'Europa. Da parte sua, Xiangchen Zhang ha confermato che l'organizzazione sta lavorando per aiutare la Libia e ha chiarito i concetti sui vantaggi di una eventuale adesione della Libia all'Organizzazione mondiale del commercio. (segue) (Res)