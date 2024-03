I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: governo “orientale” accoglie con favore incontro Camera-Senato in Tunisia - Il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) con sede nella Libia orientale ha accolto con favore i risultati dell'incontro della Camera dei rappresentanti e dell’Alto consiglio di Stato tenuto mercoledì 28 febbraio in Tunisia. L’esecutivo libico non riconosciuto a livello internazionale, guidato dal premier designato Osama Hammad, ha giudicato positivamente gli sforzi compiuti dai membri delle due camere “con l’obiettivo di raggiungere una formula definitiva e reale che ponga fine alla disputa e alla divisione politica in Libia, con un dialogo basato sul rispetto di tutti, sulla legittimità costituzionale e sulla sovranità libica, senza esclusioni o dettami preventivi”. Il governo della Libia orientale ha poi respinto il dialogo portato avanti dall'invito dell'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, rivolto ai cinque principali soggetti istituzionali libici (da cui il Gsn è escluso), che è stato invece accettato “da parti che seguono agende sospette”. (segue) (Res)