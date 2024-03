I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviato Onu boccia “iniziativa unilaterale" di Camera e Senato a Tunisi - L’incontro dei membri della Camera dei rappresentanti e dell’Alto consiglio di Stato tenuto a Tunisi il 28 febbraio con il dichiarato intento di insediare un nuovo governo a Tripoli rappresenta una “iniziativa unilaterale che potrebbe portare a conseguenze disastrose” in Libia. Lo ha scritto l’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, in una lettera indirizzata alle due camere del Parlamento libico. Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha messo in guardia da questo tipo di riunioni “che mirano solo a creare nuove istituzioni senza la cooperazione e il consenso di tutte le parti interessate”. Bathily, che sta portando avanti un dialogo con i cinque principali soggetti istituzionali libici, inclusi Camera e Senato, ha detto di essere “pienamente consapevole della differenza di opinioni riguardo all’incontro in Tunisia tra sostenitori, scettici e ostruzionisti”, ma ha visto questo incontro come “una testimonianza della capacità dei libici di incontrarsi e impegnarsi nel dialogo quando c’è una reale volontà di farlo”. (segue) (Res)