I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Energia: Algeria, attesi 11 capi di Stato al vertice sul gas naturale - Sono undici i capi di Stato attesi domani, 2 marzo, ad Algeri per il settimo summit dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), il cartello del gas naturale che ricalca le orme dell’Opec. I dodici paesi membri (Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti e Venezuela) e sette paesi osservatori (Angola, Azerbaigian, Iraq, Malesia, Mauritania, Mozambico e Perù) insieme detengono circa il 72 per cento delle riserve mondiali di gas naturale e il 44 per cento della produzione globale. Tra le personalità attese nella capitale Algerina, secondo fonti di” Agenzia Nova”, oltre al padrone di casa, il presidente dell’Algeria, Abdelmajid Tebboune, spiccano il presidente della Bolivia, Luis Arce, il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohammed Menfi, l'emiro del Qatar, Tamim al Thani, il presidente dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, il presidente del Senegal, Macky Sall, e il presidente della Tunisia, Kais Saied. (segue) (Res)