I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Ciad: autorità demoliscono la sede del partito di opposizione Psf - La giunta al potere in Ciad ha dato ordine di demolire la sede del Partito socialista senza frontiere (Psf) del leader di opposizione Yaya Dillo, ucciso mercoledì nell'assalto delle forze di sicurezza all'edificio. Lo riferisce ad "Agenzia Nova" una fonte sul campo, allegando le immagini dei bulldozer in azione. Il Psf ha accusato i servizi segreti di aver ucciso Abakar Torabi, il vicesegretario nazionale alle Finanze del partito, sempre in relazione al presunto tentato omicidio di Annour. È con queste premesse che, nella notte tra martedì e mercoledì, i sostenitori del Psf - guidati da Dillo - hanno assaltato la sede del Agenzia per la sicurezza nazionale dello Stato (Anse, l'agenzia d'intelligence), provocando "diversi morti", secondo quanto denunciato dal ministro delle Comunicazioni in un comunicato. Nella serata di martedì 27 febbraio, la giunta dei militari ha accusato Dillo e i suoi seguaci di essere i mandanti di un presunto tentativo di assassinio del presidente della Corte suprema, Samir Adam Annour, accuse che il leader di opposizione ha negato, descrivendo l'attacco come "organizzato". Un'operazione di repressione condotta dalle forze di sicurezza ciadiane contro la sede del Partito socialista senza frontiere (Psf) ha di conseguenza provocato la morte del suo leader, Yaya Dillo, ritenuto la mente dei disordini scoppiati nella capitale. Per quasi un'ora i soldati hanno forzato con le armi l'ingresso dell'edificio, situato nel quartiere di Klemat, provocando numerose esplosioni. La morte di Dillo è stata confermata dal procuratore generale presso l'Alta Corte di N'Djamena, Oumar Kedellaye, secondo il quale gli scontri avvenuti presso la sede del partito hanno provocato “decine di feriti e di morti” e l'arresto di altre 26 persone. Secondo il governo, ci sono stati in tutto sette morti, di cui quattro tra le forze di sicurezza e tre "fra gli aggressori". Il ministero della Pubblica sicurezza ha fatto sapere che l'operazione si è ormai conclusa e ha confermato per ora l'arresto di un numero non precisato di esponenti dell'opposizione, parlando di un militare lievemente ferito. Nella serata di mercoledì, infine, si è diffusa la notizia dell'arresto del generale Saleh Deby Itno, zio dell'attuale presidente di transizione, Mahamat Deby, e ritenuto - insieme a Dillo - una delle menti dei disordini. (segue) (Res)