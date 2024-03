I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Mali: ministro Esteri Diop, vogliamo intensificare relazioni politiche e militari con Mosca - Il ministro degli Esteri del Mali Abdoulaye Diop, ha espresso la speranza di intensificare la cooperazione economica e commerciale con la Federazione Russa in termini di relazioni politiche e in ambito militare e di sicurezza. "È vero, oggi il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione economica e commerciale al livello di buone relazioni politiche, nonché al livello di cooperazione nella sfera militare e della sicurezza", ha detto il ministro in visita a Mosca, rispondendo a una domanda dell'agenzia di stampa "Ria Novosti" sui rapporti bilaterali. Secondo il ministro, il Paese vuole rafforzare il partenariato con la Federazione Russa per avviare una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti. (segue) (Res)