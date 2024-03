I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: liberato giornalista francese detenuto da una settimana - Antoine Galindo, giornalista francese che era detenuto in Etiopia da una settimana, è stato liberato ieri. Lo ha annunciato "Africa Intelligence, il sito web di informazioni per cui lavora Galindo, spiegando che il giornalista è già sulla via di ritorno a Parigi. L'uomo era stato arrestato il 22 febbraio ad Addis Abeba insieme ad un responsabile del Fronte di liberazione oromo (Olf), partito di opposizione legalmente registrato nel Paese africano. Le autorità locali accusavano Galindo di "cospirare per creare il caos". (segue) (Res)