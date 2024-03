I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan-Somalia: assegnate borse di studio a ufficiali militari del Somaliland - Il ministero della Difesa di Taiwan ha assegnato delle borse di studio agli ufficiali militari del Somaliland, lo Stato separatista somalo non riconosciuto da Mogadiscio né dalla comunità internazionale. Lo riferisce "Taiwan News", precisando che nel 2023 il governo di Taipei ha offerto per la prima volta a tre ufficiali militari del Somaliland una borsa di studio militare, mentre per quest'anno ne sono previste in tutto sei. Secondo la fonte, i diplomati delle scuole superiori del Somaliland potranno ora studiare in una scuola militare quadriennale a Taiwan, e di frequentare corsi di comando, sicurezza internazionale e marina. “Attraverso lo sviluppo delle capacità e le conoscenze acquisite per la sicurezza e la difesa nazionale, il Somaliland si muoverà verso la pace, la stabilità e la prosperità sulla retta via dello sviluppo democratico”, ha dichiarato l’ufficio in una nota, in cui si precisa che Taiwan è impegnata a collaborare con il Somaliland e altri partner che la pensano allo stesso modo per approfondire la cooperazione in materia di sicurezza regionale. (segue) (Res)