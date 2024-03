I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Somalia: fonti stampa, unità militari etiopi in avvicinamento al Somaliland - Unità militari etiopi, dotate di carri armati, sono state osservate in avvicinamento alla città di Buuhoodle, situato al confine con la Somalia nell'autoproclamata repubblica del Somaliland, non riconosciuta dal governo federale somalo. Lo riferiscono fonti del sito di informazione regionale "Baidoa online", ipotizzando un potenziale avanzamento dei mezzi verso la regione di Sool. Si tratta, osservano le fonti, della prima presenza di forze etiopi in queste aree. La notizia non è al momento stata confermata da alcun altro media locale o da autorità regionali. La regione di Sool ha come capoluogo Las Anod, città che è stata al centro per mesi di violenti scontri tra l'esercito federale somalo e le milizie separatiste regionali. Contesa dal Somaliland e dal vicino Puntland, Stato regionale semi-autonomo, la città di La Anod ospita il clan dhulbahante, che con le sue milizie si è dichiaratamente scostato dalle rivendicazioni separatiste di Hargheisa, avviando dal 2009 un dialogo con Mogadiscio per collegare – almeno in parte – il suo territorio alla gestione federale. (Res)