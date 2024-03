I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Ong, un morto in presunto attacco Israele sulla costa - E’ di almeno un morto il bilancio di tre esplosioni provocate da un bombardamento, attribuito a Israele, avvenuto a Batraya, a sud di Banias, lungo la costa siriana, nel centro del Paese. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londa, ma con una rete di contatti sul campo. Fonti non confermate e riportate dai media israeliani riferiscono che nell’attacco sarebbero stati uccisi numeri combattenti dei guardiani della rivoluzione iraniana, i pasdaran. La zona colpita dal bombardamento sarebbe abitata proprio da miliziani iraniani, secondo il Sohr. (segue) (Res)