- Golfo: domenica la riunione del Consiglio di cooperazione con Egitto, Giordania e Marocco - La capitale saudita Riad ospiterà domenica, 3 marzo, la 159esima riunione ministeriale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Lo ha affermato Jassim al Budaiwi, segretario generale del Ccg. Presieduta dal primo ministro e capo della diplomazia del Qatar, Mohamed bin Abdel-Rahman al Thani, la riunione prevede una serie di incontri a margine con i ministri degli Esteri di Egitto, Sameh Shoukry, Giordania, Ayman al Safadi, e Marocco, Nasser Bourita. Durante l'incontro con Shoukry verranno discusse diverse questioni, tra cui soprattutto il piano d'azione congiunto e le modalità per rafforzare la cooperazione tra il Ccg e Il Cairo in tutti i settori. L'incontro Golfo-Giordania, invece, rientra nel quadro delle relazioni strategiche e del partenariato, sulla base della decisione dell'Alto consiglio del Ccg durante la sua 32esima sessione. Per quanto riguarda l’incontro Golfo-Marocco, rientra nel quadro degli stretti legami tra il Ccg e il Marocco attraverso l’eccellente partenariato strategico. (segue) (Res)