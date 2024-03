I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: presidente Rashid lancia appello per superare crisi Parlamento - Il presidente dell'Iraq, Abdul Latif Jamal Rashid, ha lanciato un forte appello per una cooperazione rafforzata tra tutte le forze e i blocchi nazionali per consolidare la stabilità del Paese arabo a maggioranza sciita, in particolare per quel che riguarda la funzione legislativa. Durante un incontro con il destituito presidente del Parlamento, Muhammad al Halbousi, Rashid ha ribadito l'importanza di accelerare l'elezione di un nuovo capo della Camera dei rappresentanti e di rispettare gli obblighi costituzionali per favorire la stabilità politica e il corretto funzionamento delle istituzioni legislative. Vale la pena ricordare che il parlamento iracheno, che per consuetudine dovrebbe essere guidato da un sunnita, è guidato "ad interim" dal primo vicepresidente, Mohsen al Mandalawi, dopo l'estromissione di Halbousi da parte della Corte suprema federale dell'Iraq per un caso di presunta frode e violazione delle procedure parlamentari. La decisione, respinta da Halbousi, ha portato i tre ministri del partito a maggioranza sunnita Taqaddum alle dimissioni e gli altri deputati della stessa formazione politica al boicottaggio delle sessioni parlamentari. Ad agosto 2023, le elezioni erano state fissate per fine febbraio 2024, sotto la supervisione dell’Alta commissione elettorale indipendente dell’Iraq (Ihec), con un budget di 70 miliardi di dinari (circa 50 milioni di euro). Tuttavia, nelle ultime settimane si sono susseguite notizie riguardo un ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali. (segue) (Res)